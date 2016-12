Il 2016 di Federico Bernardeschi si è concluso con una grande crescita. Il talento del trequartista carrarese è finalmente sbocciato e la Fiorentina sta provando a blindarlo per allontanarlo dai numerosi rumors di mercato che lo vogliono vicino a Inter, Juventus e Premier League. Parlando ai microfoni di Premium Sport, Bernardeschi ha commentato così l'anno appena conclusosi: "Penso sia stato un anno moto positivo. Abbiamo fatto vedere chi siamo, attraverso il nostro gioco, le nostre qualità e le nostre idee. Non è facile trasmettere questo alla gente, per questo credo sia stato positivo. Il punto più in alto è stato quando alla fine del girone d’andata dello scorso anno eravamo in testa alla classifica. Il punto più critico è stato quando provavamo a esprimere il nostro gioco ma non venivano i risultati. E poi subentrano una serie di cose all’interno della squadra che demoralizzano un po’ il gruppo”.



DALL'EUROPEO ALLA FIORENTINA - "Per me è stato l’anno dell’Europeo. E’ stata un’emozione fantastica far parte di un gruppo del genere e prendere parte a un Europeo a 22 anni. Sono un uomo che si fida di sé stesso, sono sicuro delle mie idee e cerco di trasmettere sempre prima la mia umanità che il mio essere calciatore. Sono umile e ho una fortissima passione per il calcio. Io vivo giorno per giorno ma voglio sempre fare qualcosa in più: mi sento sempre meglio e credo che sia uno dei momenti più belli della mia vita”.



LE STELLE DEL PASSATO - "Paragone con Antognoni e Baggio? In questo momento i tifosi mi stanno regalando tanto e li ringrazio. Quando vieni paragonato a campioni di quel calibro è una soddisfazione enorme. Bisogna meritarselo ogni giorno, lavorando, facendo sacrifici, restando concentrato e umile: bisogna sempre stare sul pezzo”.



LA MAGLIA NUMERO 10 - "Avevo questa idea in testa già da un po’ di anni. Il primo anno ero infortunato e il 10 era occupato ma la stagione seguente ho preso coscienza di me stesso e sono andato dai senatori per chiedere e capire se poteva essere visto come un gesto presuntuoso. Loro mi hanno detto che non c’erano problemi e allora l’ho preso”.



RAPPORTO CON SOUSA - "Con il mister ho un bellissimo rapporto, sia umano che da professionisti. Mi ha dato tanto fin da subito. Mi stupì molto quando tornai dall’europeo con l’under 21 in cui mi disse che credeva in me nonostante l’infortunio. Ha subito avuto un impatto forte su di me e da quel momento è andato tutto liscio e sono molto contento”.



OBIETTIVO CHAMPIONS - "La Champions? Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Partita dopo partita possiamo fare sempre meglio, siamo partiti malino, adesso siamo più consapevoli della nostra forza e stiamo venendo fuori. Arrivare in Champions sarà dura, il campionato è equilibratissimo, ci sono tante squadre forti e noi dobbiamo puntare a dove siamo sempre arrivati, a confermarci in Europa League. Poi se dovesse arrivare qualcosa di più sarà ancora meglio. Per il 2017? Mi accontenterei di una coppa…”.



JUVE SUPERIORE A TUTTE - "La Juve è di un’altra categoria, sia come giocatori che come società perché non è facile ripetersi per molti anni di seguito. Poi dietro ci sono altre squadre forti come la Roma, il Napoli, il Milan che sta venendo fuori e la Lazio. Ma noi siamo lì perché abbiamo le qualità per stare lì e ci dobbiamo restare”.



SUL MERCATO - "Interesse di Inter e Juve? Credo che un calciatore debba pensare al campo. Poi quello che verrà non è un problema mio. Devo lavorare per migliorare sempre di più e poi vedremo cosa succederà. I giocatori più forti al mondo? Il portiere Buffon, in difesa direi Sergio Ramos, a centrocampo dico Iniesta che mi ha impressionato tantissimo dal vivo e poi davanti Messi, Ronaldo, Neymar e Suarez. Sono questi i più forti".