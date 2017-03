Il popolo bianconero del web, non solo, si è infiammato e spaccato a metà dopo la reazione furibonda di Gigio Donnarumma al termine di Juve-Milan: tanto da mettere quasi in discussione la volontà di nominare lui quale erede di Gigi Buffon. Ma questa è un'altra storia. Completamente diversa da quella che vede protagonista Federico Bernardeschi (QUI LA PAGINA SPECIALE CON TUTTI I SUOI DATI): nessun caso ma solo tanto buon senso attorno al suo rifiuto di posare con una sciarpa della Juve a ridosso della lettura del giuramento in occasione dell'inaugurazione della Viareggio Cup. Un episodio che nulla ha a che vedere con quello che invece sta capitando attorno alla sua posizione sul mercato. Con la Juve che ha sciolto anche tutte le ultime riserve, ammesso che ce ne siano mai state, attorno al suo profilo per un piano pronto ad entrare nel vivo e che vede il club bianconero in prima linea a contendere il gioiello viola alla concorrenza, Inter su tutte.

LA STRATEGIA – Sfumati i tentativi datati 2015 con il rinnovo tra Bernardeschi e la Fiorentina, i tempi sono finalmente maturi per un vero e proprio assalto. Proprio mentre sempre un nuovo rinnovo tiene banco nel club viola: tra un passo avanti ed uno indietro, la trattativa è ora in fase di stallo. Al centro della discussione in particolar modo il fattore clausola rescissoria: una linea comune sembrava essere stata trovata con una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni, salvo poi arenarsi nuovamente di fronte alla proposta della Fiorentina di alzarla a ridosso dei 100 milioni. Un prezzo eccessivo, che avrebbe impedito a Bernardeschi di scegliere il proprio futuro in serenità o autonomia. In tutto questo, dunque, si inserisce l'interesse della Juve il cui progetto avrebbe conquistato maggiormente il giocatore rispetto a quello ancora in divenire dell'Inter nell'era Suning. L'accordo col giocatore verrebbe trovato con un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto potrebbe percepire a Firenze, soprattutto con un ruolo da protagonista nelle rotazioni d'attacco di una Juve extra-lusso per quel che riguarda il reparto offensivo. Ed anche con la Fiorentina si sta andando oltre i semplici sondaggi, stante la difficoltà di una trattativa che a livello ambientale non sarebbe mai accettata e che forse verrebbe mal digerita anche nel caso in cui ci fosse una clausola rescissoria pagata dalla Juve. La società bianconera prepara in ogni caso l'assalto, dalla richiesta di informazioni ecco che Marotta e Paratici passeranno ad una prima offerta da oltre 40 milioni che rappresenterà un primo deciso passo verso un'apertura della Fiorentina: non basteranno per portarlo a Torino, ma per aprire una trattativa sì. La corsa a Bernardeschi è insomma appena iniziata, la Juve c'è e fa sul serio per arrivare prima al traguardo.



@NicolaBalice