Sarà l'estate delle sue copertine. Prime pagine, giornali, tv: Federico Bernardeschi sarà a lungo sulla bocca di tutti. Perché quel contratto a scadenza 2019 lo tiene pericolosamente in bilico tra il corteggiamento di tantissimi club e la volontà della Fiorentina di provare a blindarlo, terreno pericoloso con una scadenza ormai biennale che rende imminente la necessità di affrontare un discorso contrattuale più sicuro. Eppure, la clausola rescissoria rimane un problema da risolvere: inserirla o no? A quali cifre? Qui si bloccano i dialoghi e diventa tutto più complesso tra il club viola e Berna. Senza perdere ancora le speranze.



LA JUVE SPINGE - E qui si inserisce la Juventus, pronta a spingere forte per Bernardeschi nella prossima estate. Marotta e Paratici hanno già avuto contatti con l'agente del numero 10 viola, sono sempre più frequenti anche di recente e di sicuro le manifestazioni di stima della Juve si traducono in una proposta economica allettante. Il vero problema è convincere la Fiorentina, tutt'altro che disponibile a dare il via libera ai bianconeri su un gioiello cresciuto in casa viola. Ecco perché le tempistiche si annunciano lunghe e il rinnovo rimane una priorità della Fiorentina; in corsa infatti non c'è soltanto la Juventus, occhio all'Inter (con Suning più determinata che mai) ma anche al Chelsea e al Bayern Monaco, molto attente agli sviluppi su Bernardeschi.



DA KEITA A BERARDI - In questo momento però le strategie della Juventus sono intrecciate. E portano al definirsi di un quadro chiaro: Bernardeschi è la prima scelta ma anche la più complessa, Keita Baldé un altro jolly su cui lavorare con maggiore fattibilità. Per questo i bianconeri sono molto attivi su entrambi i fronti. Keita va a scadenza un anno prima, nel 2018; ma soprattutto non ha alcuna intenzione di rinnovare. Su di lui c'è il Milan, sarà una sfida apertissima perché i rossoneri fanno sul serio, eppure la Juve è vigile proprio in virtù della complessità del discorso Bernardeschi. Totalmente fermo il dialogo invece sul fronte Domenico Berardi, anche qui l'intreccio porta a una soluzione perché l'attaccante del Sassuolo è una prima scelta per l'Inter. Che così potrebbe allontanarsi da Bernardeschi, sono e saranno giri di mercato con la Juve sempre vigile...