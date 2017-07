09.50 ENTUSIASMO ALLE STELLE - Grandissima accoglienza per Federico Bernardeschi al suo arrivo al J Medical, dove presto prenderanno il via le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club bianconero per le prossime 5 stagioni. L'ex calciatore della Fiorentina si è fatto strada a fatica tra la folla dei supporters juventini.







08.35 IL GIORNO DI BERNARDESCHI - E' il giorno di Bernardeschi. L'attaccante arrivato a Torino ieri sera, in mattinata sosterrà le visite mediche e poi firmerà con la Juventus il nuovo contratto di cinque anni. Prenotato per domani il volo per gli USA, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni. Bernardeschi ha voluto fortemente vestire la maglia bianconera, dopo giorni di trattative bloccate su un paio di milioni di bonus, è stato lui che per far coincidere la richiesta di Corvino e l’offerta economica di Marotta ha rinunciato allo stipendio viola di luglio e tagliandosi una parte dell’ingaggio concordato in bianconero. Il primo anno percepirà 3 milioni più eventuali bonus legati al rendimento e non 4 come stabilito in un primo momento