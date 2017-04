C'è una puntata de freschi trentenni, dove il padre famigliadimentica come si chiama il cucchiaio. Per il mangiatore di ciambelle in giallo, perennemente affamato, il cucchiaio diventa "quell'arnese per scavare il cibo". Una descrizione brutale di per un oggetto che, spesso, serve a degustare deliziosi dolci. Come deliziosa è la traiettoria che prende la palla quanto calci un rigore a cucchiaio: morbida, beffarda, scavalca il portiere inerme. E tu, col ghigno di chi l'ha fatta franca, esulti sotto la curva. Poi c'è chi ci prova a fare il cucchiao e... diventa "un arnese per scavare il cibo", o meglio, il campo. Lo sa, che ieri contro l'Inter si è reso protagonista in negativo con un rigore mal riuscito. E, partendo dal 10 viola, La Classifica di CM di oggi è dedicata ai 10 più brutti cucchiai di sempre.- Bernardeschi non si deve preoccupare, non è il solo, è in ottima compagnia. Il Re del Cucchiaio, per esempio, è presente. Sì, perché anche Francesco, tra i tanti rigori calciati in carriera, si è fatto parare un cucchiaio daai tempi delin un trofeocon la maglia del Milan,in Brasile contro, Simonealla Lazio contro Taibi,rosanero contro il Bari: l'elenco è lungo e di pregevole fattura.- Poi ci sono loro, gli Homer Simpson del dischetto. Il primo, e più fresco, ècentrocampista del: in Coppa America, contro l'Argentina, sotto 2-0, al posto di riaprire la gara dal dischetto ha preferito tirare in bocca a Romero. Il secondo, invece, è: nel derby tra Chivas e, il numero 15 dell'Atlas, al 95esimo e sull'1-1, si fa parare il rigore. Però, qua i meriti del portiere sono tanti. Infine, O Mago,: preliminare di Champions contro lo Sporting Braga, si va ai rigori. Il brasiliano tenta lo scavetto, il portiere ringrazia.meno: due eliminazioni ai preliminari in due anni per la sua Udinese.I 10 CUCCHIAI PIU' BRUTTI@AngeTaglieri88