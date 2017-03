Federico Bernardeschi, protagonista del giuramento che dà il via al Torneo di Viareggio, ha parlato così ai media presenti: ‘Sono emozionato e onorato di essere qui al Viareggio. L’ho giocato tanti anni con la Fiorentina ed è un orgoglio leggere il giuramento. E’ un’emozione unica tornare a Crotone, dove mi hanno trattato benissimo. Credo tanto alla squadra, che possa arrivare in Europa. Contestazione? E’ normale perché i tifosi ci mettono passione e cuore ed è giusto che si facciano sentire quando le cose non vanno benissimo. La sostituzione l’ho presa benissimo, nessun problema. Ieri ero stanco, giusto che Sousa faccia le sue scelte. A Crotone partita fondamentale, vincere per sperare e credere nell’Europa’.