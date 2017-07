Federico Bernardeschi non ha svolto le visite mediche in mattinata e non si presenterà in ritiro a Moena in serata. Il trequartista della Fiorentina, atteso oggi da Stefano Pioli e compagni, non sarà in Trentino questa sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 viola ha inviato un certificato medico alla società per giustificare la propria mancata presenza nel gruppo allenato da Stefano Pioli e al momento non ha intenzione di presentarsi in ritiro. Il giocatore, infatti, aspetta la svolta nella trattativa tra Juventus e Fiorentina. Non è da escludere che il club gli conceda qualche giorno di vacanza supplementare.



LE CIFRE - La società viola si è convinta a cedere Bernardeschi, ma tra i due club non c'è ancora l'intesa. L’agente del classe 1994 Beppe Bozzo è al lavoro in queste ore per limare gli ultimi dettagli. L’accordo tra Bernardeschi e la Juventus sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2022, è già stata trovata da tempo, quella tra i due club è ai dettagli. Nella trattativa non entreranno contropartite tecniche, ma solo cash. Ballano circa 3 milioni tra parte fissa e bonus, per un totale di circa 45 milioni. Nella giornata odierna sono previsti nuovi contatti con i dirigenti della Juve per tentare di arrivare alla chiusura della trattativa.