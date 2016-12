E pensare che un anno e mezzo fa la Juventus ci aveva provato per davvero. Ci aveva visto lungo: voleva Federico Bernardeschi, a scadenza di contratto con la Fiorentina un anno dopo. Prenderlo, parcheggiarlo al Sassuolo, poi portarlo in bianconero. In quell'occasione, i Della Valle hanno blindato Berna e adesso il 10 viola sta brillando come protagonista assoluto, con un altro rinnovo già pronto sul tavolo. Ma da quel momento, la Juventus su Bernardeschi non è più tornata. Una strana scelta legata anche a questi mesi, il boom di Federico non ha visto attivarsi i bianconeri a differenza di Inter, Milan e club stranieri.



La Juve infatti ha scelto di puntare forte su Marko Pjaca per quel ruolo e per quel "progetto" di giocatore. In più, continua a monitorare Berardi che per i bianconeri è una prima scelta. Oltre a questo, va aggiunto che la Fiorentina mai vorrebbe privarsi di Bernardeschi, men che meno per cederlo alla Juventus. Che per evitare problemi e bracci di ferro, ha strategie e obiettivi diversi. Strano, perché fin qui si è sempre puntato al meglio. Ma la Juve cambia pista.