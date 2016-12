Meraviglioso. Federico Bernardeschi contro il Napoli ha regalato una prova da stropicciarsi gli occhi, una prova da leader. Quantità e qualità al servizio della squadra, sotto gli occhi di Antognoni il numero 10 ha preso per mano la Fiorentina, l'ha tirata fuori dal momento complicato trovando per due volte il pareggio e regalando a Zarate la palla del 3-2, con un assist magico. Spettacolo puro, standing ovation, Berna è tornato a incantare, come già gli era riuscito in questa stagione. Dimostrando di aver trovato quella continuità che gli era mancata in passato.



DUBBI SUL FUTURO - I numeri sono convincenti, 9 gol e 2 assist in 18 partite di campionato, 1 nei 6 match di Europa League. Sousa a inizio stagione ha fatto il mea culpa, l'ha tolto dalla fascia e l'ha messo più vicino alla porta, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Bernardeschi in tre mesi è diventato grande, le responsabilità non lo spaventano più. Sul campo ha imparato a prendere le decisioni giuste, per se stesso e per la Fiorentina. Scelte che dovrà fare anche a fine stagione, riguardo al suo futuro. Che è tutt'altro che deciso. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del fronte viola. "Bernardeschi è una della bandiere del presente e del futuro. Più che blindato, lui è dentro una cassaforte" ha detto ieri il direttore sportivo Freitas, gli ha fatto eco Andrea Della Valle: "Non è mai stato in vendita, il mister lo ha voluto tenere perché spetta a lui. Adesso abbiamo blindato Kalinic, poi penseremo anche a lui, che ha già un contratto lungo".



OCCHIO ALL'INTER - E il diretto interessato? Non ha mai detto: "Resto e rinnovo". Anzi, ha parlato sempre e solo di presente."Non sento il bisogno di dire niente a riguardo. Penso al presente, non al futuro né al passato, sono qui e per ora rimango della Fiorentina" aveva detto prima della partenza per Baku, concetto ribadito ieri sera: "Intanto godiamoci queste feste e pensiamo al presente. In futuro se ne riparlerà…". Il suo contratto, con ingaggio annuale da 1 milione di euro netto, scade nel 2019, il rinnovo è un'opzione ma non una priorità. Anche perchè non mancano i club interessati. All'estero, Bayern Monaco e Chelsea su tutte, e in Italia, con la sfida tra Juventus, Milan e Inter, il club che sembra voler fare più sul serio. Suning vuole un attaccante esterno giovane, italiano e di qualità, ha dato mandato ai suoi uomini mercato di provare a prendere o Berardi o Bernardeschi. Ed è convinto di avere gli argomenti economici giusti per convincere il giocatore e la società di appartenenza.