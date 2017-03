Continua ad allenarsi a parte Federico Bernardeschi e la sua presenza in Fiorentina-Bologna di domenica prossima è sempre più a rischio. Il 10 viola alle prese con un problema alla caviglia sinistra sta portando avanti un programma personalizzato ormai da settimane ma non scenderà in campo finché non sarà al top della condizione. Dunque Sousa guarda e spera ma difficilmente Bernardeschi riuscirà a recuperare da qui a domenica.