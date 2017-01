Gianluca Berti, ex portiere sia della Fiorentina che del Genoa, ha parlato a Radio Blu della situazione dei viola: 'Tomovic credo sia sfortunato. A Napoli Sanchez ha fatto un errore simile a quello del serbo ma fortunatamente non abbiamo preso gol. Nessuno se lo ricorda ma è giusto sottolinearlo. Sportiello? Mi piace ma secondo me non è un portiere che sposta gli equilibri. Così come Tatarusanu, non credo sia molto meglio di lui. Salcedo? Sono tanti 6 milioni di riscatto ma dipende da cosa vuole fare la Fiorentina'.