Il centrocampista del Genoa Andrea Bertolacci ha parlato così a RMC Sport a margine di un evento benefico: "Tornare al Milan? Non lo so, è ancora presto, siamo focalizzati su queste cinque partite che sono molto importanti. Non penso ci sia rimpianto, ma la felicità per avere raddrizzato la stagione. Abbiamo metabolizzato il fatto che non potessimo fare lo stesso campionato della Sampdoria. Ballardini? Alla dodicesima avevamo 6 punti, ora ne abbiamo 38: il merito credo sia anche del tecnico e servirebbe dargli fiducia, ma poi non spetta a noi decidere. Il campionato ha però parlato".