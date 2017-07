Da uomo mercato, desiderato dai grandi club, a personaggio misterioso, messo in vendita del Milan. Questa la storia di Bertolacci, il cui futuro è tutto da decidere. Dopo la seconda annata travagliata, nella quale ha collezionato solo 15 presenze, per un totale di 748', Montella ha deciso di scaricare il centrocampista cresciuto nella Roma, pagato solo 24 mesi fa 20 milioni di euro.



GENOVA, LONTANO RICORDO – Sono quasi caso clinico gli ultimi due anni del ragazzo cresciuto a Trigoria. Nella stagione 2014-2015, con la maglia del Genoa, conquista la Nazionale e diventa uno degli uomini più chiacchierati del mercato, grazie a prestazioni sopra la media, che ne fanno una delle scommesse italiane. In tre stagioni con la maglia rossoblu colleziona 89 presenze e 12 reti, la più importante delle quali il 29 aprile 2015, a San Siro contro il Milan. Bertolacci segna il primo dei tre gol con i quali il Genoa torna alla vittoria a Milano, 57 anni dall'ultima volta. Il Milan si convince che è lui l'uomo che desidera per il centrocampo, il 29 giugno 2015, al termine di una lunga trattativa, il ragazzo plasmato da Stramaccioni nelle giovanili della Roma diventa ufficialmente un giocatore rossonero, firmando un contratto di quattro anni.



COSA E' ANDATO STORTO - L'avventura in rossonero di Bertolacci, è inutile girarci intorno, è stata un fallimento. I motivi sono molteplici, tra questi ci sono la mancanza di personalità che non gli ha permesso di trovare spazio, la debolezza caratteriale che non gli ha concesso di imporsi, le incomprensioni tattiche e, soprattutto, gli infortuni. E nemmeno la vittoria della Supercoppa Italiana a Doha contro la Juventus, un match nel quale Bertolacci è stato uno dei migliori, è riuscita a migliorare il bilancio. Dal suo arrivo a Milanello, complice anche il peso del cartellino da gestire, Bertolacci è stato allenato da tre tecnici diversi, Mihajlovic, Brocchi e Montella, ma non è mai riuscito a conquistarne la fiducia.



IN USCITA – Il suo agente Alessandro Lucci, che cura anche gli interessi di Montella, è al lavoro in questi giorni per vagliare la migliore soluzione per il suo assistito. Secondo quanto appreso da calciomercato.com Genoa (soprattutto), Fiorentina e Atalanta seguono da vicino le dinamiche che riguardano Bertolacci, il problema è però rappresentato dall'ingaggio, due milioni di euro netti a stagione, e dal costo del cartellino. Il Milan chiede 10 milioni di euro, la cifra necessaria per evitare una minusvalenza: il Genoa ci lavora, proseguono i contatti e si attendono sviluppi.