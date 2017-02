Andrea Bertolacci ha parlato a Milan Tv della partita vinta dal Milan contro il Sassuolo: ''La vittoria è stata importantissima, dobbiamo vincere quando le altre concorrenti vincono, non possiamo fare passi falsi. È importante perché qui il Milan non vinceva da molto. Penso che ci sia stato un ottimo spirito di squadra, sapevamo che il Sassuolo era un’ottima squadra, abbiamo fatto la differenza con la determinazione. Oggi per me era una partita importante, volevo riprendermi la maglia da titolare e ci ho messo un pizzico di cattiveria in più. Siamo contenti per Bacca, penso che anche lui lo sia, la cosa più bella era uscire da qui con tre punti. Dobbiamo vedere partita dopo partita, non possiamo fare passi falsi''.