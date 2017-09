Pericolo scampato per Gianluigi Donnarumma. Il portierone del Milan non è stato infatti squalificato dal giudice sportivo dopo la partita con la Sampdoria, nonostante la segnalazione del procuratore federale per presunte espressioni blasfeme che Gigio avrebbe pronunciato domenica al Ferraris. Il giudice non è però riuscito ad accertare l'effettiva pronuncia di quelle espressioni e, dopo aver acquisito le immagini dell'incontro e sentito l'arbitro, ha deciso di non squalificare il classe '99.



SQUALIFICATO TOMEI - Scagionato anche Christian Puggioni, portiere della Sampdoria, mentre una giornata di squalifica è stata inflitta per questo motivo a Francesco Tomei, vice di Eusebio Di Francesco alla Roma, "per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito della rete della squadra avversaria, proferito per tre volte espressioni blasfeme, chiaramente udite nei pressi della panchina; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".



5 SQUALIFICATI - Sono cinque i giocatori fermati per un turno dal Giudice sportivo di Serie A dopo la 6a giornata di campionato. Si tratta di Baselli (Torino), Magnanelli (Sassuolo), Omeonga e Taraabt (Genoa), Pisacane (Cagliari).

Ammenda di 2mila euro al Napoli per lancio di fumogeni da parte dei suoi tifosi. Analoga ammenda anche a Lorenzo Insigne "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".