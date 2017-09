Il centrocampista classe '87 del Betis Siviglia Javi Garcia è tornato sui motivi che lo hanno portato a lasciare lo Zenit San Pietroburgo per fare ritorno in Spagna: "Non è vero che l'ho fatto perchè mia moglie è di Siviglia, ma per ragioni sportive e per il progetto illustrato dal Betis. Avevo anche altre offerte ed economicamente ci ho rimesso, ma avevo voglia di tornare a divertirmi a giocare in calcio e di farlo in Spagna". Javi Garcia ha firmato un contratto fino a giugno 2020.