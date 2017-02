Intervenendo a Canal Sur Radio, il centrocampista classe '96 del Betis Siviglia Dani Ceballos, finito anche nel mirino del Napoli, ha parlato così del futuro: "Questo è il club giusto per diventare un grande giocatore. Il Betis ha avuto grande fiducia in me e per il momento non penso ad un futuro lontano da qui". Il suo contratto scade a giugno 2020.