Niente Chelsea per Jonathan Biabiany. Secondo quanto appreso da calciomercato.com il Conte cerca un'alternativa sull'esterno d'attacco e nelle scorse ore ha chiesto all'Inter l'esterno francese in prestito fino a giugno. Dopo una notte di riflessione l'ex giocatore del Parma ha deciso di dire no: ha ringraziato ma ha rifiutato la proposta dei Blues. Biabiany, per ora, vuole restare all'Inter, per questo motivo non ha preso in considerazione nemmeno le offerte che sono arrivate da Bologna e Palermo. Per lui resta in piedi l'ipotesi Cina: il tempo c'è, il mercato dei club della Chinese Superleague chiude a fine febbraio.