Marcelo Bielsa sorprende ancora: oggi non si è presentato a quello che sarebbe stato il suo primo allenamento alla guida del Lille. La motivazione è quella di "problemi personali", come scrive il quotidiano sportivo As, e il club francese spera che El Loco possa essere presenta alla seduta in programma domani.



Bielsa non è nuovo ad improvvisi colpi di scena: in passato ha lasciato l'Espanyol per andare ad allenare la nazionale argentina mentre l'anno scorso, dopo aver trovato l'accordo con la Lazio, si è dimesso prima ancora dell'inizio della stagione per conflitti con la dirigenza sul mercato.



Secondo As è difficile che riaccada anche al Lille, visti gli ottimi rapporti che lo legano al proprietario del club, Gerard Lopez.