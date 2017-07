Siamo ai saluti. La Lazio corre ad allenarsi al campo "Zandegiacomo", ad Auronzo di Cadore, e Biglia rimane in albergo. Per prepararsi alla sua nuova avventura al Milan. Per fare il check out dall'albergo e dalla Lazio. I biancocelesti faticano sul campo, per dimenticare le intemperanze di ieri, e Biglia tra poco correrà a Milano, per dimenticare le ultime ore, fatte di insulti, e alta tensione. L'addio è vicino: Biglia tra poco sarà un giocatore del Milan.