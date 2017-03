E pensare che poteva essere nerazzurro. Un anno e qualche mese fa, gennaio 2016, l'Inter aveva provato davvero a chiudere il colpo Lucas Biglia: il centrocampista della Lazio era visto come l'uomo giusto al posto giusto nella mediana voluta da Mancini, poi un infortunio in piena trattativa e la resistenza del presidente Lotito con un prezzo molto alto (dai 25 milioni in su) fissato per l'argentino bloccarono l'affare. L'Inter decise così di investire su Eder.



OCCASIONE PERSA? - Non se ne fece nulla, un'occasione sfumata forse per tutti o quasi: Biglia poteva fare il grande salto, ma soprattutto Lotito rischiava di realizzare un'altra grande cessione di un classe 1986 in sinergia con l'Inter cui ha già venduto in questi anni Hernanes e Candreva a prezzi tutt'altro che stracciati. La Lazio è stata comunque ben felice di trattenerlo, l'Inter ha trovato Gagliardini un anno dopo. Ma il rendimento di Lucas è calato in questi tredici mesi o poco più: i problemi fisici lo condizionano, resta un faro a centrocampo da cui è lecito aspettarsi di più. Anche in nazionale argentina, dove le ultime prestazioni non sono state esaltanti.



RINNOVO VICINO - Adesso, c'è da completare il rinnovo perché il contratto di Biglia scadrà nel giugno 2018: la Lazio rischia di perdere già Keita, ha una patata bollente in mano con De Vrij, non può permettersi di lasciar andare Lucas. Il discorso è avviato da settimane, va definito nei dettagli: pronto l'accordo fino al 2021 per 2,8 milioni di euro a stagione, queste le basi su cui lavorare per completare tutto. E così Biglia verrà ricoperto d'oro, diventerebbe il più pagato della rosa e uno degli stipendi più alti di sempre nell'era Lotito al timone della Lazio.