Il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, ha parlato ai microfoni di Milan TV commentando la vittoria ottenuta per 2-0 sulla Spal.



IL KO CON LA LAZIO - "Di quella sconfitta abbiamo preso tutto ciò che di positivo si poteva prendere secondo noi, da migliorare soprattutto. Anche da sconfitte così brutte vengono fuori i grandi gruppi e le grandi squadre. Ed è quello che speriamo noi".



VICE CAPITANO - "Vice-capitano e confidenza con il gruppo? Nessuno qui si deve sentire più importante degli altri, non ci devono essere individualismi. Abbiamo un grande gruppo e mettiamo in difficoltà il mister".



RIGORISTI - "Rigorista io? I rigoristi sono Ricardo e Franck. Non dobbiamo pensare a quello, dobbiamo fare ciò che ci dice il mister in settimana e pensare a quello. Si sente un po' di fatica, abbiamo lavorato bene per arrivare a questa capacità. Passerà per la nostra intelligenza riuscire a gestire la fatica nella migliore maniera".



LA SAMP - "Sampdoria? Dobbiamo pensare già subito a quella partita, oggi hanno pareggiato e saranno arrabbiati. Noi dobbiamo andare a Marassi e portare a casa i tre punti".