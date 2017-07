. Appena un giorno dopo aver annunciato l'arrivo di Andrea Conti dall'Atalanta, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli continuano la loro caccia ai rinforzi, per dare presto a Vincenzo Montella una rosa il più completa possibile in vista del preliminare di Europa League del 27 luglio. EIl centrocampista dalla Lazio è stato individuato come il regista perfetto per andare a completare il centrocampo rossonero. Atteso questa mattina per le visite mediche, l'argentino ha deciso di non presentarsi, prendendosi altre 48 ore di tempo. Due giorni in cui il Milan cercherà di chiudere l'accordo col club del presidente Lotito e per questo motivo ha, ma direttamente col club di via Aldo Rossi.- Nella trattativa può rientrare come parziale contropartita tecnica Gianlucadi euro, ai quali aggiungerebbe 8 milioni cash per arrivare ai 20 milioni chiesti da Lotito per Biglia.La pista alternativa per la squadra allenata da Simone Inzaghi porta a, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Crotone. Intanto per il centrocampo la Lazio pensa a, libero sul mercato dopo essersi svincolato a parametro zero dal Cagliari, mentre in uscitaè diretto al Benevento eal Genoa.Con l'ex Anderlecht, sarebbero otto i nuovi acquisti, con sette probabili titolari (tutti ad eccezione di Borini).: il prossimo obiettivo nel mirino è- , ma una volta conclusa qualche cessione possono arrivare un altro centrale e un esterno. Il nuovo Milan non si ferma più: le sorprese - anzi, le surprise, come ha detto Mirabelli - sono sempre dietro l'angolo.