Il suo futuro non è ancora noto, ma quantomeno la trattativa per il rinnovo con la Lazio è entrata nel vivo: l'agente di Lucas Biglia, infatti, è giunto a Roma per trattare con Claudio Lotito. Oltre alla questione economica, il capitano biancoceleste vorrebbe essere accontentato anche sul piano progettuale. Quasi 31enne e con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, infatti, Biglia ambisce a trascorrere glorosiamente gli ultimi anni di carriera e quindi vorrebbe capire anche quanto la Lazio è disposta a garantirgli sotto questo aspetto. Secondo il Messaggero, La Juve attende il resoconto della trattativa, sapendo che l'argentino ha l'identikit perfetto del regista d'esperienza in mezzo al campo, il che permetterebbe a Marchisio di tornare ad occupare il suo ruolo originale di mezz'ala.