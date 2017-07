Tutto ruota attorno a Lucas Biglia. Il gioco della Lazio la scorsa stagione, il mercato del Milan in questa estate. Sono giorni caldi, caldissimi per il futuro del Principito, atterrato oggi a Roma, dove è rimasto, senza quindi aggregarsi al ritiro di Auronzo di Cadore, che vuole fortissimamente vestire il rossonero: accordo raggiunto da tempo, con un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, e la volontà di sposare il progetto tecnico di Vincenzo Montella.



AGENTE A MILANO - Per la giornata di martedì è previsto l'arrivo a Milano di Enzo Montepaone, agente dell'ex Anderlecht, per incontrare proprio la società rossonera: con il giocatore è tutto fatto, manca qualcosa con la Lazio. Lotito chiede 20 milioni di euro, ma con la ferma volontà del giocatore, e il rischio di perderlo a zero il prossimo anno, sta pensando di abbassare le pretese. Inoltre ci sono due indizi che spingono Biglia verso il Milan.



EREDE DEL PRINCIPITO - La Lazio, infatti, è vicina a chiudere il colpo Tolgay Asrlan, centrocampista del Besiktas cresciuto nel Borussia Dortmund: sono pronti 9 milioni di euro per il classe '90, che prenderebbe l'eredità di Biglia. Biglia che, secondo cittaceleste.it, domani non sosterrà le visite mediche, avvicinandosi, così, verso il Milan. Con il Principito che attende solo il via libera.