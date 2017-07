Lucas Biglia ha raggiunto la clinica Paideia per le visite mediche di rito, accompagnato dal suo agente Enzo Montepaone. Nessuna dichiarazione rilasciata dall'argentino, forse anche un po' deluso dallo stallo che sta vivendo la trattativa con il Milan.



DISTANZA SULLE CIFRE - Nella serata di ieri sono arrivati nuovi contatti tra Lazio e Milan per provare a sbloccare la situazione ma l'accordo è ancora lontano. 16 milioni onnicomprensivi di bonus l'offerta del club rossonero ritenuta ancora bassa da Claudio Lotito che continua a volerne 20. Il contratto in scadenza nel 2018 sembra non preoccupare più di tanto il patron biancoceleste che continua questo braccio di ferro con Biglia, il suo agente e Marco Fassone.



IL MILAN VALUTA LE ALTERNATIVE - Altre 24 ore di attesa, poi il Milan sposterà le attenzioni su altri obiettivi. Sta perdendo consistenza la candidatura di Grzegorz Krychowiak, nazionale polacco in forza al PSG. Un nome sponsorizzato dal tecnico Montella è quello di Milan Badelj, centrocampista croato della Fiorentina. Sul classe 1989 c'è il forte interessamento del Valencia, pronto a mettere sul piatto 6 milioni di euro. Il tempo stringe, Mirabelli e Fassone continuano a tenere viva la trattativa per Biglia ma iniziano anche a valutare le alternative.

FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com