In tanti ricordano che quando il Napoli passò il turno di Champions agli ottavi sfidando il Chelsea non c’erano la vendita online. In quel caso il Napoli, soprattutto per la sfida allo Stamford Bridge, fu messo sul banco degli imputati perché la vendita era diretta e si effettuava ai botteghini del San Paolo. Come si legge sul "Roma", ci fu una vera e propria battaglia per la conquista del tagliando e addirittura dovette intervenire la polizia per sedare delle risse all’esterno dello stadio. Allora il club si ripromise di non avere più problemi affidandosi ai circuiti online. In questo caso a Listicket. Purtroppo, però, si è creato lo stesso il caso ma non per colpa del Napoli che avrebbe voluto accontentare tutti i suoi tifosi per una partita che resterà nella storia. La verità è che in questo caso ci sarebbe voluto un San Paolo di ottantamila posti e forse neanche sarebbe bastato vista la richiesta di tagliandi.