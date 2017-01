Lavorano i pm Danilo De Simone e Stefano Capuano per capire di più della situazione dei biglietti di Napoli-Real Madrid. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli ha aperto un fascicolo informativo ma non sono esclusi interrogatori ai responsabili di Listicket, l’agenzia di vendita di tagliandi a cui il Napoli ha affidato i suoi ticket per la sfida di ritorno di Champions League contro i Galacticos. Come si legge sul “Roma”, i pubblici ministeri vogliono sapere come è possibile che piattaforme secondarie siano in grado di acquistare così velocemente i biglietti e di venderli a pressi esorbitanti. Praticamente una Curva viene messa sul mercato a seicento euro rispetto ai cinquanta decisi dal Napoli.

Comunque, il club di De Laurentiis, assieme alla Siae, cercheranno di avviare dei controlli ben precisi ai varchi per evitare che entrino al San Paolo dei tifosi con ticket di piattaforme diverse. Inoltre, siccome non è previsto il cambio utilizzatore, chi azzarderà di andare allo stadio con un biglietto diverso dal suo documento, rischierà di rimanere fuori. Sicuramente si venderanno dei biglietti falsi. I bagarini impazzeranno all’esterno dello stadio San Paolo poche ore prima dell’incontro per poter fare affari d’oro. Anche in questo caso c’è il serio rischio di non vedere la partita perché il passaggio al tornello sarà difficile con un ticket non originale. Certo è che i napoletani volevano vivere una serata storica e in tanti se la dovranno vedere da casa.