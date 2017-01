Volantini e non solo. Anche gli striscioni hanno fatto da cornice alla protesta degli ultrà sulla vendita dei biglietti di Real Madrid-Napoli. Domenica sono stati distribuiti dei comunicati per contestare la società di De Laurentiis mentre sotto la galleria che da Fuorigrotta porta a Mergellina sono apparsi dei messaggi che lanciano accuse pesanti. Secondo il mondo dei tifosi ci sono state delle situazioni strane. Praticamente molti tagliandi sarebbero stati stampati alle 4 del mattino. Inusuale come cosa considerato che la vendita cominciava alle 10. Sta di fatto che il club ha dato mandato a Listicket di vendere i ticket per la sfida del Bernabeu e quindi è fuori eventualmente da questo caso. Certo è che molti tifosi delle Curve non potranno partire per la capitale spagnola perché senza biglietto. Sono stati organizzati dei charter ma chi sale sull’aereo non è certo di entrare al Bernabeu.

E difficilmente lo farà visto che i controlli saranno molto serrati, soprattutto per il settore ospiti. Il Real ha messo a disposizione quasi quattromila tagliandi vista l’ampiezza del proprio stadio ma le richieste sono state più del doppio. Un folto gruppo si è organizzato prima e ha comprato i palchetti d’onore dove potrà anche mangiare guardando la partita. Altri hanno pensato opportuno di farsi la tessera del tifoso in Spagna riuscendo anche ad avere dei posti lontano dal settore dei napoletani. Come si legge sul “Roma”, a Madrid ci saranno più di seimila sostenitori partenopei a sostenere i propri beniamini contro i campioni d’Europa e del mondo. È una occasione unica che nessuno vuole perdersi ma sarebbero serviti almeno diecimila tagliandi per accontentare tutti. Il Napoli, intanto, per permettere agli sponsor habitueè delle trasferte europee di andare in Spagna ha deciso di cambiare l’aereo classico per prenderne uno più grande.