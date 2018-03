Oggi è un giocatore della Fiorentina ma è cresciuto calcisticamente nell’Inter. Ed era in campo, nel 2011, quando la Primavera nerazzurra affrontò nell’ultimo atto della ‘Viareggio Cup’ la formazione di Renato Buso, sconfiggendola 2-0 grazie alla doppietta di Simone Dell’Agnello, livornese oggi in prestito al Cuneo dalla società labronica. Cristiano Biraghi giocò quella gara, così come Piccini, Matos, Iemmello, Crisetig e Faraoni, tanto per citare i calciatori attualmente in prime divisioni. Da quel giorno, i viola non sono più tornati in finale fino a questa edizione. Lo riporta ViolaNews.com.