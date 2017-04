L'ex difensore di Empoli e Juventus, Alessandro Birindelli ha parlato della stagione un po' storta della Fiorentina, a Radio Bruno: "Auguro a Sousa di finire bene il campionato che non è stato semplicissimo. Conosce il calcio, ha studiato e studia tanto. L’anno scorso la Fiorentina è stata una delle migliori squadre. Quest’anno c’è stata una comunicazione sbagliata, il problema non è stato né Sousa né la società. Ci sono stati tempi sbagliati nel comunicare qualcosa, questo avviene quando non c’è unità d’intenti. Invece di rinchiudersi in una stanza, le parti hanno rilasciato interviste che non sono piaciute".