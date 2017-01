Cristian Bivolaru, direttore generale del Vitorul Costanta, parla a proposito dell'interesse delle squadre italiane per il centrocampista classe '96 Razvan Marin, attualmente in forza alla squadra romena: 'Gli osservatori di Roma e Juventus hanno visionato molte partite di Marin, così come la Fiorentina e altre società. Non so se arriveranno offerte da 3 milioni, ma le attenzioni di queste società sono evidenti'.