Duro colpo per Sino-Europe Sports e Yonghong Li nella trattativa con Fininvest per l'acquisizione del Milan: stando a quanto rivelato da Bloomberg Haixia Capital Management, ente direttamente legato al governo cinese, ha abbandonato SES e a questo si sarebbe dovuto il nuovo rinvio per il closing. Di fatto la Sino Europe Sports, se la notizia sarà confermata ​avrebbe perso l'appoggio del proprio partner di proprietà statale. Il ritiro di Haixia dalla cordata di investitori - si legge - andrebbe ricondotto anche alla volontà, da parte del governo cinese, di controllare fortemente gli investimenti del paese in uscita, con la Banca popolare di Cina ed il governatore Zhou Xiaochuan fermi nell'ammettere come alcune spese a livello sportivo o di intrattenimento non si adattino con la politica industriale della nazione.