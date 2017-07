La strategia è quella di evitare tensioni in una fase già difficile per le situazioni di Keita e Biglia. Ma anche per Stefan de Vrij, l’altro big della Lazio in scadenza di contratto nel giugno 2018, stanno nascendo nuovi interrogativi. Sinora non sono state recapitate per il 25enne centrale olandese le richieste auspicate, sia dal giocatore che ha sempre dribblato sulle possibilità di rinnovo, sia dalla Lazio che si attendeva offerte da almeno 30 milioni di euro. Così col passare dei giorni sono aumentate le chance di permanenza di de Vrij anche per la prossima stagione. Bisogna però decidere con quale contratto. Nel senso che l’ex Feyenoord, arrivato a Roma nel 2014, sarebbe intenzionato a continuare con quello in scadenza. Mentre il presidente Lotito punta al rinnovo, anche solo per un’altra stagione, per non salutare il difensore tra un anno a zero euro. Pronto un adeguamento dell’ingaggio: da 1,3 a 2 milioni di euro, il livello più alto nella Lazio.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nodo è tutto sulla clausola rescissoria. L’idea di partenza della Lazio era ancorata a quota 30 milioni, molto distante dai 10 ipotizzati dalla Seg, l’agenzia che cura gli interessi di de Vrij. La prospettiva di arrivare a un punto d’incontro sui 20 milioni sta perdendo consistenza. de Vrij, rientrato dalle vacanze in Indonesia (su Instagram diverse foto con tifosi laziali), sosterrà le visite mediche sabato mattina (da oggi il via per gli altri giocatori), poche ore prima della partenza per il ritiro di Auronzo.



Atletico Madrid e Marsiglia sono ripartite alla carica, ma senza sollevare l’offerta da 20 milioni. In attesa di una chiamata dalla Premier o di un ritorno di fiamma della Juventus, de Vrij non ha fretta di cambiare squadra. La Lazio aspetta l'incontro con gli agenti della Seg per andare oltre quel contratto in scadenza che porta grossi rischi. Intanto, dall'Olanda arriva Emanuel Boateng, 18 anni, centrale del Dordrecht: un rinforzo per la Primavera.