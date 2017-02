Nella sua lunga intervista riproposta oggi dal Guardian anche in versione cartacea, Kevin-Prince Boateng ha ricordato così il suo passaggio al Milan: "Quando l'ho saputo non ci credevo. Stavo per andare al Genoa, ho chiesto al mio agente se stesse scherzando, e che sarei stato felicissimo. Sono andato a festeggiare, la mattina dopo mi ha chiamato alle otto e mi ha detto: 'Sali in macchina, dobbiamo andare a Milano. Ti sei allenato?'. Gli ho risposto: 'Certo!', ma era una bugia, mi stavo godendo la mia vacanza. 'Perfetto, perché gli ho detto che sei un animale'.



Ho pensato: 'Oh mio Dio'. Sono arrivato, entro in spogliatoio ed erano tutti lì: Ibrahimovic, Robinho, Seedorf, Pirlo... ma anche Ambrosini, Gattuso, Ronaldinho, Thiago Silva, non ci credevo. Io avevo preso il posto di Beckham. Zlatan sembra sbruffone, ma è professionale e fuori dal campo è il più divertente. Gattuso mi ha sorpreso: era il meno tecnico tra tutte quelle superstar, ma correva per 120' come uno psicopatico".