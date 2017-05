Kevin Prince Boateng, attaccante del Las Palmas, commenta così quanto accaduto al suo ex compagno Sulley Muntari, che ha scelto di abbandonare il campo nella sfida col Cagliari in seguito ai buuu razzisti: "E' una situazione molto triste quando accadono queste cose. Tutti devono sapere che Sulley è una splendida persona e vuole vincere sempre, se è uscito dal campo qualcosa deve essere successo e questo mi ha un po' scioccato. È difficile esprimere cosa si prova in quel momento, si ha rabbia e si è tristi. A me accadde la stessa cosa, parlai prima con l'arbitro e non fece niente. Alla fine lui non è lì solo per fischiare, ma anche per gestire la situazione nello stadio. Non è giusto che un calciatore debba lasciare il campo per dare un segnale, per mostrare che questa situazione non è normale".