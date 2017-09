Zvonimir Boban come sempre dice quello che pensa. E senza mezze misure. L'ex giocatore del Milan ha commentato proprio il mercato dei rossoneri a Blick con una bordata a chi ha speso oltre 200 milioni: "La favorita per lo scudetto resta la Juventus, se rimangono concentrati non c'è storia. Il Milan ha speso tanto, preso tanti buoni giocatori ma nessun fuoriclasse. Non sarà facile vincere con così tanti nuovi acquisti: spero di sbagliarmi...", ha detto Boban. "Ripenso che il Milan è stato la miglior squadra in cui ho giocato. C'erano i tre olandesi, Gullit, Rijkaard e van Basten. Ma anche Papin, Savicevic e Boban. E i migliori italiani dell'epoca: Baresi e Maldini".