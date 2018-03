Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan e oggi segretario generale aggiunto della Fifa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby della Madonnina di questa sera, senza tralasciare critiche alle due milanesi: "Mi ha sorpreso questa rimonta, ma certo il tempo passato insieme ha aiutato i giocatori a trovare equilibrio e assetto tattico giusto. Ma i giudizi dovrebbero essere più calibrati. Prendi Gattuso, fino a due mesi fa per voi giornalisti non era da Milan, adesso è un fenomeno. Mi sembra troppo, deve dimostrarlo in un lungo periodo. Certo ora sta facendo benissimo e spero continui, battendo l'Inter, squadra forse più completa, ma in crisi di risultati e di testa. Non ha gioco? Beh, non lo ha mai avuto in stagione, neppure quando era in testa".



'MILAN, NON BASTA' - "Avevo detto ad agosto che questo Milan non è in grado di vincere qualcosa d'importante, tipo scudetto o un trofeo in Europa. Ha buoni giocatori, ma non basta. Il club aveva parlato di qualificazione in Champions, mi sembrava e mi sembra un azzardo. Se ci riesce sarò felice di essere stato smentito, ma per aprire un ciclo stile Juve serve molto di più. Io ho avuto la fortuna di giocare in un Milan stellare: quello è un modello per ora inarrivabile in Italia e forse anche per i club più forti d'Europa".