È abituato a far discutere, da sempre. Lo faceva da calciatore, lo ha fatto da opinionista e lo fa da dirigente. Zvonimir Boban non è una persona banale e nell'ultima intervista concessa al quotidiano svizzero Blick l'attuale segretario generale della Fifa ha tenuto fede alla sua fama, tornando a esprimere dubbi sulle possibilità del Milan di vincere già da quest'anno: "La favorita per lo scudetto resta la Juventus. Il Milan ha preso tanti buoni giocatori, ma nessun fuoriclasse. Non sarà facile vincere con così tanti nuovi acquisti, ma spero di sbagliarmi".



DAL MILAN AL MONDIALE - Boban ha poi ripercorso la sua carriera da calciatore: "Il Milan è stato la miglior squadra in cui ho giocato. C'erano i tre olandesi, Gullit, Rijkaard e van Basten. Ma anche Papin, Savicevic e Boban. E i migliori italiani dell'epoca: Baresi e Maldini. Il mio calcio al poliziotto nel 1990? Fu un gesto per la libertà e contro l'oppressione. Per tanti anni il nostro Paese ci aveva oppressi, quando vidi quell'agente colpire tante volte un giovane non riuscii a resistere. Prima di allora non avevo mai avuto risse. Il mio impegno attuale? Lavoro per il calcio, dirigo la divisione calcio della Fifa. Ma ogni decisione che prendo è condivisa col presidente, Gianni Infantino. 48 nazioni al Mondiale dal 2026? Prima si diceva che c'erano poche squadre, ora che saranno troppe: i critici esisteranno sempre. Ma il numero di partite per la vittoria e la durata del torneo non cambieranno".