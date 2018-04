Il Boca Juniors non scherza e fa sul serio per Gigi Buffon. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, lanciate dai media sudamericani, l'allenatore degli Xeneizes, Guillermo Barros Schelotto, ha parlato apertamente a Radio Continental della possibilità di vedere il portiere della Juventus giocare alla Bombonera: "È vero, il presidente Angelici mi ha detto che il club ha contattato Buffon per chiedergli se vorrebbe trasferirsi da noi. Abbiamo deciso di riprendere questo discorso dopo il 17 maggio, a campionato finito, ma torneremo a parlarne".



OFFERTA REALE - Una possibilità concreta, quindi, quella di vedere il numero 1 bianconero provare questa nuova avventura. Negli ultimi mesi Buffon ha ribadito più volte l'intenzione di appendere scarpini e guantoni al chiodo a fine stagione, ma questa nuova offerta potrebbe farlo vacillare. Carlos Tevez, ex compagno del portierone in bianconero, è già pronto a far partire il suo pressing.