Il Boca Juniors si sta muovendo sul mercato per sostituire Carlitos Tevez che ha accettato la ricca offerta cinese e si è trasferito allo Shanghai Shenhua. Il club argentino, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe pronto a riportare alla Bombonera un altro grande ex: Jesùs Dàtolo, che con la maglia del Boca ha già giocato dal 2006 al 2009. Il giocatore è anche una vecchia conoscenza del nostro campionato, infatti, nel gennaio 2009 venne acquistato dal Napoli per 6,5 milioni di euro. L'ex azzurro ha il contratto in scadenza con l'Atlético Mineiro e potrebbe quindi essere tesserato a costo zero.