Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport , a partire da oggi Max Allegri potrà ricominciare a contare su due pedine fondamentali del suo scacchiere bianconero: Leonardo Bonucci ed Alex Sandro, infatti, si aggregheranno al gruppo già e saranno dunque pronti ad essere convocati in vista dell'insidiosa trasferta di domenica a Firenze. In settimana, il tecnico bianconero avrà il tempo necessario per decidere se schierarli titolari nella gara contro i viola: soprattutto il centrale viterbese, infatti, è reduce dal grave infortunio rimediato contro il Genoa, che l'ha tenuto lontano dai campi per circa un mese e mezzo.