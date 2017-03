I Balcani alle spalle. Adesso c'è la Cina nel destino di Valeri Bojinov, pronto per iniziare un'avventura inaspettata: "Me l'avessero detto qualche anno fa, non ci avrei quasi creduto...". Proprio così, l'ex attaccante di Lecce, Juventus, Fiorentina e Manchester City tra le altre riparte dalla seconda divisione cinese: giocherà nel Meizhou Hakka, affare fatto. E addio a quel Partizan Belgrado dove ha fatto benissimo... ed è stato contattato spesso. Anche dalla Juventus, che ha preso a lungo informazioni su Nikola Milenkovic, difensore classe '97, ma anche su Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 molto promettente. Ma all'improvviso si è inserita la Fiorentina, ora al lavoro per chiudere. Racconta anche questo Bojinov a Calciomercato.com, in esclusiva, direttamente dalla Cina.



Bojinov, com'è la vita in Cina? Hanno monopolizzato il mercato o quasi...



"Non è facile ambientarsi a un calcio diverso, sono sincero. Ma sono carico, pronto per un'avventura che mi porta a scoprire un nuovo mondo. Non vedo l'ora di iniziare, anche se in un calcio totalmente diverso".



Ha più sentito Pantaleo Corvino ultimamente?



"Sì, ho sentito il direttore e suo figlio Romualdo che è stato a lungo mio procuratore. Mi aveva aiutato a cercare qualche opportunità in Cina, non se ne è fatto nulla; adesso ho trovato il Meizhou, sono contento e li ringrazierò sempre. La famiglia Corvino mi ha 'adottato' dai tempi di Lecce".



Adesso, la sua Fiorentina sembra pronta a pescare nuovamente in Serbia: in arrivo Milenkovic e Vlahovic.



"Sapevo che Corvino li stesse seguendo. Il direttore con i giovani non sbaglia mai, se chiuderà questo doppio colpo secondo me troverà due prospetti di assoluto valore".



Per Milenkovic, c'era la Juventus che le aveva chiesto informazione. Vero?



"Verissimo. Lo seguivano, hanno uno scouting fenomenale con Ribalta a capo della struttura osservatori. La Juve conosce molto bene Milenkovic ma evidentemente ha fatto altre scelte sul più bello".



Come mai hanno cambiato idea, secondo lei?



"Credo sia semplice: la Juventus deve prendere giocatori pronti, ma soprattutto difensori che sappiano giocare bene il pallone. Milenkovic ha qualità diverse, è un difensore molto fisico da affinare sul piano tecnico. Da qui può essere nata la scelta".



Bojinov, si sbilanci: la Fiorentina con Milenkovic ha fatto un grande colpo?



"Per me assolutamente sì. Fisicamente è una bestia, una vera e propria belva. Per l'età che ha è fuori categoria, fortissimo. Bisognerà essere bravi nel percorso, mettergli accanto un difensore esperto che lo segua, dargli spazio per crescere. Il calcio italiano è la miglior scuola possibile per Milenkovic, per me la Fiorentina è stata bravissima, o meglio lo sarà se dovesse chiudere questa doppia operazione".



Vlahovic era seguito dai top club europei e fa l'attaccante. Che tipo di giocatore è?



"Giovanissimo ma con una personalità micidiale. E' un classe 2000, eppure appena ero arrivato al Partizan lui a 15 anni mi diceva: 'Sono il nuovo Ibrahimovic, l'Ibra dei Balcani'. E giocava senza paura, sempre con personalità. Non bisogna fargli montare la testa, bisogna seguirlo bene; il talento non gli manca. Se li prende, la Fiorentina fa un ottimo affare".