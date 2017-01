Thanks to everyone for your support in a tough day #nonleaguefamily



And huge thanks to @YannickBolasie for helping this historic club. — Hillingdon Boro' FC (@officialHbfc) 17 gennaio 2017

Fermo sul campo, ma attivissimo lontano dal terreno di gioco., ancora ai box per la rottura del legamento crociato anteriore subita nella sfida contro il Manchester United, si è reso protagonista di un gesto che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Una di quelle azioni destinate ad avvicinare nuove persone al calcio, perché il mondo del pallone è anche questo. Una volta saputo che il suo primo club, l’Hillingdon Borough, stava per ritirarsi dalla Spartan South Midlands League, l’ esterno offensivo passato in estate all’Everton per circa 30 milioni di sterline ha mostrato grande solidarietà ed è intervenuto tempestivamente.- “Sono sempre felice di aiutare uno dei miei ex club - ha dichiarato Bolasie -.”. L’attaccante dell’Everton ha regalato grande visibilità al club, recandosi in prima persona nella sede e sul campo dove ha mosso i primi passi della sua carriera. Non è ancora chiaro in che cosa sia consistito l’aiuto di Bolasie, perché il presidente della società ha negato a più riprese problemi economici. La squadra continuerà a disputare il campionato e parte del merito va sicuramente a Bolasie.- Una storia a lieto fine, come quella di Bolasie stesso. Ora infortunato, ma arrivato all’Everton dopo anni e anni di gavetta. “Volevo fargli un contratto da 20 sterline a settimana, ma nel Consiglio non tutti erano d’accordo, cosìFinì per dividerli con i compagni”, ha dichiarato divertito il presidente dell'Hillingdon Borough al Mirror.fino a meritarsi la chiamata del Floriana, club maltese. Poi una lunga trafila tra club inglesi di serie minori come il Plymouth Argyle, il Rushden & Diamonds, il Barnet, il Bristol City, il Crystal Palace e, infine, l’Everton. Aspettando le prodezze sul campo, Bolasie si dimostra un fenomeno anche nella vita di tutti i giorni.