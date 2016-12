Juanmi Callejon è ad un passo dal diventare campione di Bolivia: alla sua squadra, il Bolivar, manca infatti solo un punto per vincere il campionato di Apertura, dopo la vittoria per 3-0 contro il Blooming e il pareggio del The Strongest in casa dell'Oriente Petrolero. Sono tre i punti in più rispetto agli avversari, ad una giornata dal termine del campionato. Il fratello gemello di Josè, calciatore del Napoli, ha aperto le macrature con una rete al minuto 7: gol fondamentale, che ha avvicinato ancor più il Bolivar alla vittoria del 24esimo titolo boliviano.