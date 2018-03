In casa Bologna si lavora per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblù avrebbe deciso di lasciar partire la prossima estate Mattia Destro e Simone Verdi per ricavare un tesoretto da 30 milioni di euro, che saranno reinvestiti sul mercato. Nel mirino Manolo Gabbiadini, Gianluca Lapadula e Facundo Ferreyra, attaccante in scadenza con lo Shakhtar Donetsk nel mirino di molti club europei.