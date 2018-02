Luca Puccinelli, agente di Mattia Destro, ha parlato al Resto del Carlino della situazione relativa all'ex attaccante di Roma e Milan: "La verità è che non è successo nulla e che pure noi vorremmo capire il perché di questa situazione. Destro ha sempre accettato le decisioni di Donadoni senza polemiche, il problema non è la panchina, merita rispetto: il mister non può attaccare la professionalità di Destro. Per la causa ha fatto i suoi sacrifici e questo non sempre è stato sottolineato a dovere. A gennaio ha avuto un paio di proposte concrete dall'estero. Gliele ho sottoposte, ma non le ha volute prendere in considerazione perché ritiene di avere un debito di riconoscenza nei confronti del club e della piazza che è convinto di poter ripagare".