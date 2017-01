Claudio, agente di Sergio Floccari, a Trivenetogoal.it ha parlato del futuro del suo assistito. Il calciatore classe 1981 è in uscita dal Bologna: "E' stata presentata un'offerta e lui prenderà presto una decisione, al massimo all'inizio della prossima settimana. Le alternative non mancano: ci sono anche Vicenza, Novara, Cesena e altre squadre. In questo momento, però, il Bari è in vantaggio. Aspettiamo la decisione definitiva".