Bologna-Benevento 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 35’ Destro, 75’ De Maio, 88’ Dzemaili.



Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Maietta, Masina (86’ Torosidis); Dzemaili, Poli (79’ Pulgar), Donsah; Verdi, Destro (70’ Di Francesco), Palacio. All. Donadoni.



Benevento (4-3-3): Belec; Costa, Billong, Djimsiti, Venuti (73’ D’Alessandro); Memushaj, Viola, Lombardi (59’ Letizia); Guilherme, Coda, Brignola (66’ Djuricic). All. De Zerbi.



Arbitro: Abbattista di Molfetta.



Ammoniti: 26’ Poli (Bo), 34’ Venuti (Be), 44’ Dzemaili (Bo), 57’ Memushaj (Be), 69’ Mbaye (Bo), 92’ Di Francesco (Bo).