Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, parla così di Adam Masina, terzino dei rossoblù alle prese con un rinnovo di contratto che non arriva: "Masina non è a scadenza, nella peggiore delle ipotesi ha ancora un altro anno. Sembra che nel calcio italiano non si possa fare, ma vi assicuro che è possibile giocare fino all'ultimo giorno di contratto. Ho già imbastito eventualmente un'operazione per un nuovo terzino sinistro. A giugno tutto può succedere".